У Кабміні планують відтермінувати взяття на облік 17-річних, які за кордоном

Уряд готує рішення про відтермінування взяття на військовий облік 17-річних юнаків, а також призовників (віком від 18 до 25 років), які наразі перебувають за кордоном.

Про це повідомила﻿ міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що повернення 17-річних юнаків для взяття на облік лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.

"Вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану" , – зазначила вона.

Раніше спікер Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону заявляв, що українські 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, мають повернутися до України і з'явитися до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік.