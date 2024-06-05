На фронті за добу 110 зіткнень, ЗСУ відбивають атаки на восьми напрямках – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. З початку доби відбулося 38 зіткнень. Сили оборони відбивають атаки окупантів на восьми напрямках.

Про це йдеться﻿ в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:30 5 червня.

За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 61 авіаудар (зокрема, скинув 82 КАБи), здійснив понад чотири тисячі обстрілів, серед них 120 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу, пункт управління, район зосередження ОВТ, артилерійський засіб, базу пально-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію, станцію РЕБ, наземну станцію управління БПЛА, три засоби ППО та два інших важливих об’єкти противника.

Вже сьогодні відбулося 38 бойових зіткнень. Окупанти здійснили два авіаудари із застосуванням шести КАБів, 550 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 19 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. ЗСУ продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 127 осіб, з них 41 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БпЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу.

На Лиманському напрямку, в Серебрянському лісі, одна атака окупантів відбита. Водночас тривають бойові дії в районах Невського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося три бойових зіткнення: дві атаки відбито в районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка.

На Краматорському напрямку ситуація напружена - від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. Противник успіху не має.

На Торецькому напрямку окупанти безуспішно намагаються наблизитися до наших позицій у районі Білої Гори. Триває бій.

На Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, іще п’ять - тривають. Ситуація контрольована. Сили оборони завдають окупантам системного вогневого ураження. Так, зокрема, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 450 загарбників вбитими та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, три гармати, 16 автомобілів, п’ять БпЛА та три засоби РЕБ. Крім того, злетіли у повітря два склади з боєприпасами та один – з пальним.

На Курахівському напрямку наші воїни відбивають ворожий штурм у районі Георгіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку тривають два боєзіткнення біля Урожайного. Окупанти, при підтримці танка та двох БМП, намагалися прорвати нашу оборону. Танк і одна бойова машина піхоти знищені. Інша БМП відійшла. Бій продовжується – наші воїни знищують ворожих штурмовиків.

Також невдалою була спроба ворога просунутись на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських загарбників зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.