Єврокомісія дасть усну оцінку реформам України для вступу в ЄС – журналіст

Цієї п’ятниці, 7 червня, Єврокомісія озвучить послам ЄС усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

Джозвяк повідомив, що у п’ятницю послам ЄС усно презентують оновлену оцінку щодо прогресу "євроінтеграційних" реформ України і Молдови (рекомендацій Єврокомісії у листопадовому звіті про розширення, яких для України – чотири).

"Очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає", – зазначив Рікард Джозвяк.

Раніше повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.