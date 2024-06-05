У Вроцлаві повернули прапор України, який зняв проросійський депутат

Прапор України, який напередодні із флагштока на кургані Костюшка у Кракові зняв скандальний польський депутат-українофоб від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун, повернули на місце, повідомляє Європейська правда.

Видання RMF24 зазначило, що через кілька годин після інциденту український прапор повернули на курган, а також опублікувало відповідну світлину.

Директор офісу кургану Костюшка Лешек Черпяловський розповів, що вранці на територію кургану зайшла група з 18 осіб, які купили вхідні квитки.

"З вершини зняли прапор. Зловмисники пошкодили флагшток, через що його не можна було вивісити знову, адже зламали замки кріплення флагштока" , – сказав він.

Поліція вже розслідує обставини інциденту, про що повідомив речник столичного управління поліції Кракова підполковник Пьотр Шпех.

"У зв'язку з... крадіжкою українського прапора та пошкодженням майна у вигляді флагштока та однієї з камер на місці інциденту працівники краківської поліції провели перевірку та збирають докази у цій справі" , – зазначив він.

За його словами, докази передадуть до прокуратури, яка має дати правову та кримінальну оцінку інциденту.

Таким чином, слідчі перевірять, чи повинен Браун нести відповідальність за крадіжку, знищення майна, а також, можливо, за поширення міжнаціональної ворожнечі, зауважує RMF24.

За словами Малопольського воєводи Кшиштофа Яна Кленчара, зняття прапора з кургану Костюшка мають оцінити з точки зору можливих юридичних наслідків. Він заявив, що подасть заяву до комітету з питань етики депутатів парламенту.

Напередодні Браун, який є кандидатом від "Конфедерації" на виборах до Європарламенту, написав у X (Twitter), що зняв прапор, оскільки той висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства у Кракові.

Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі. Тоді він заявив, що "негідно", щоб він висів у місці, яке належить його господарям.