У ЄС розповіли, як допомагають Україні боротися з відключеннями світла

В Європейському союзі прокоментували ситуацію з масовим відключенням електроенергії в Україні внаслідок російських атак по критичній інфраструктурі. Про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Тім Макфі, повідомляє Європейська правда.

Представника Єврокомісії запитали, чи отримували в Євросоюзі запити про відповідну допомогу від України, особливо в контексті підготовки до зимового сезону.

"Ми дуже тісно працюємо з українською владою, щоб надати підтримку чи у формі експорту електроенергії з ЄС до України, чи у вигляді обладнання", – зазначив він.

За його словами, представники української центральної та регіональної влади працюють щодо формування списку нагальних потреб, які має отримати Єврокомісія.

"Запевняю, що ми перебуваємо у постійному контакті, та є дуже сильне бажання з боку урядів країн-членів ЄС, а також представників галузі, забезпечити допомогу, якої потребує Україна", – наголосив Макфі.

Міністерство економіки України заявило, що працюватимемо з партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти Ukraine Facility на відновлення енергетики.