Шольц закликав фон дер Ляєн не формувати коаліцію з ультраправими партіями

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка претендує на другий термін, і її правоцентристська Європейська народна партія мають створити стабільну більшість у наступному Європарламенті без підтримки ультраправих, повідомляє Європейська правда.

Під час виступу у Берліні Шольц зазначив, що наступний президент Єврокомісії "повинен спиратися на демократичні партії Європи, на платформу, що включає соціал-демократів, консерваторів, лібералів".

"Не повинно бути жодних ультраправих або правих популістських партій", – підкреслив він.

За словами Шольца, історія Німеччини означає, що вона несе особливу відповідальність в Європі. Це було ключовою умовою, і він "дуже серйозно" ставиться до цього, додав канцлер.

У квітні фон дер Ляєн припустила, що може бути відкритою до співпраці з партіями євроскептиків, щоб забезпечити собі другий термін на посаді.

Після цього Шольц заявив, що наступний президент Європейської комісії не повинен шукати підтримки в ультраправих партій.