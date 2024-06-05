ЄС може переглянути безвіз з Грузією через закон про "іноагентів" – посол

Посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим з країною можуть переглянути. Про це європейський дипломат сказав в інтерв’ю порталу Movement, повідомляє Європейська правда.

Говорячи про можливі наслідки для Грузії після ухвалення скандального закону, Герчинський зазначив, що "всі варіанти – на столі".

Коментуючи можливість перегляду безвізового режиму для Грузії, він сказав, що лібералізація візового режиму для країни погоджувалась із певними умовами.

"Після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" ми маємо перевірити, чи діють ще умови лібералізації візового режиму щодо Грузії" , – додав посол.

За його словами, для призупинення безвізу на шість місяців потрібні голоси не всіх членів, а більшості.

"І я впевнений, що це буде розглянуто як один із варіантів, і країни-члени ухвалять рішення", – додав Герчинський.

Однак він занепокоєний тим, що у разі призупинення безвізу постраждають прості громадяни Грузії, які "заплатять дуже високу ціну".

"Я не впевнений, що це те, чого ми хочемо досягти як Європейський Союз. Це моя особиста думка. Однак рішення буде досягнуто країнами-членами найближчими тижнями", – резюмував посол.

У понеділок 3 червня у Грузії завершилась процедура ухвалення широко розкритикованого закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів" або "російський закон" – документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі.