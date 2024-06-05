Білий дім: США не планують відправляти військових інструкторів до України
Сполучені Штати Америки не планують відправляти своїх військових інструкторів до України, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.
"Зі свого боку, ми не плануємо навчальної місії в Україні", - зазначив Салліван.
Він додав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.
Відправка військових інструкторів в Україну
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що Франція вирішила направити своїх військових інструкторів в Україну для навчання українських захисників.
Пізніше у Міністерстві оборони Франції уточнили, що таке питання все ще опрацьовується.
У Міноборони України також зазначили, що переговори про відправку військових інструкторів із Францією продовжуються.