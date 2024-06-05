Білий дім: США не планують відправляти військових інструкторів до України

Сполучені Штати Америки не планують відправляти своїх військових інструкторів до України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.

"Зі свого боку, ми не плануємо навчальної місії в Україні", - зазначив Салліван.

Він додав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.

Відправка військових інструкторів в Україну

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що Франція вирішила направити своїх військових інструкторів в Україну для навчання українських захисників.

Пізніше у Міністерстві оборони Франції уточнили, що таке питання все ще опрацьовується.

У Міноборони України також зазначили, що переговори про відправку військових інструкторів із Францією продовжуються.