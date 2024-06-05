12 країн ЄС закликали прискорити переговори про вступ України та Молдови

Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ČTK.

Листа, ініційованого чеським міністром на ім'я міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, підписали ще 11 держав-членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина

Підписанти високо оцінюють "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС", та наголошують на необхідності мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.

Вони додають, що Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови, що дозволить скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.

"Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС", – підсумовує в листі чеський міністр Дворжак.

Як писали минулого місяця ЗМІ, брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу вже в червні.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова також вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.