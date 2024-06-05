Україна та Китай провели політичні консультації на рівні глав МЗС

Україна провела політичні консультації із Китаєм на рівні заступників глав МЗС, де китайській стороні розповіли про підготовку до Глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє повідомлення МЗС України.

Українську сторону на консультаціях представляв перший заступник глави МЗС України Андрій Сибіга, китайську – заступник глави МЗС КНР Сунь Вейдун. Також була зустріч із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу.

"Співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права. Як було відзначено сторонами, взаємна повага до територіальної цілісності є фундаментом двосторонніх відносини України і Китаю.

Андрій Сибіга поінформував колегу про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру. Українська сторона висловила сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення і довготривалого миру в Україні".

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