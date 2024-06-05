В Укренерго" розповіли, як діятимуть графіки відключень 6 червня

В Україні у четвер, 6 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укренерго".

Як повідомляється, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, днями глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що ситуація в енергосистемі України цього тижня буде складнішою, ніж в останні дні травня. На це впливає відразу три фактори.

Перший фактор, за його словами, це виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.

Другий - наслідки російських обстрілів об’єктів енергетики 31 травня та 1 червня.

І третій - це прогнозоване зростання споживання через спеку, оскільки українці почнуть вмикати кондиціонери.

Так, сьогодні, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит. Відключення світла можуть бути довше 4 годин.