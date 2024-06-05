Прем'єр Словаччини Фіцо зробив першу заяву після замаху

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 5 червня, вперше виступив з заявою щодо замаху на нього, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Фіцо.

На свой сторінці в Facebook, прем'єр-міністр опублікував 14-хвилинне відео, де розповів, як він реагує на замах на своє вбивство.

"Для мене настав час зробити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ніякої ненависті до невідомого, який стріляв у мене" , - сказав він.

Фіцо також додав, що не буде вимагати відшкодування збитків і подавати проти нападника позов. Він також зазначив, що не вважає, що це напад божевільного-одинака. Навпаки Фіцо пов’язав нападника Юрая Цинтулу з опозицією, сказавши, що той є опозиційним активістом.

Водночас Фіцо повідомив, що планує повекрнутись до роботи вже цього літа. За його словами це станеться на рубежі червня та липня.

Напад на Фіцо

Нагадаємо, 15 травня, цього року на прем'єр міністра Словаччини здійснили напад. Фіцо отримав кульове поранення та був вертольотом доправлений до найближчого медичного закладу. Кілька днів лікарі боролись за життя прем'єра, який переніс не одну операцію за цей час.