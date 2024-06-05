Російські війська тричі обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє чоловіків

Російські війська 5 червня тричі обстріляли Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілили дронами-камікадзе. У результаті цього постраждали двоє чоловіків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Поранені двоє чоловіків – 24 і 48 років. Вони лікуватимуться вдома".

Пошкоджені п’ятиповерхівка, понад півтора десятки приватних будинків, 4 господарські споруди. Побиті навантажувач, автобус, кілька авто. Два легковики зайнялися, пожежі рятувальники загасили".

Крім того, за даними ОВА, понівечені адмінбудівля, бібліотека, 2 магазини, їдальня, релігійна установа, 4 споруди, які не експлуатувалися. А ще – теплиця, гаражі, газогін, лінії електропередач.