У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні

Через значну кількість об'єктів інфраструктури у Києві відключення світла значно довші ніж у решті регіонів країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Ситуація з генерацією без змін. З урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями нам катастрофічно не вистачає електроенергії на наші потреби. Тому обмеження будуть. Будуть в графіках. Якщо будемо не вкладатись, то "Укренерго" буде вводити екстрені обмеження" , - повідомив Коваленко.

За його словами, у Києві світло відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Причина тому - велика кількість критичної інфраструктури. Це значить, що від встановлених лімітів споживання віднімається обʼєм критичної, а вже залишок розподіляється між споживачами.

"Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом" , - зауважив він.

Відключення світла в Україні

Через знищення Росією значної частини генерації в Україні були змушені запровадити графіки відключення світла. Через велику кількість споживання електроенергії глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в енергосистемі України цього тижня буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Через значне споживання електроенергії в Україні доводиться вводити не лише графікові, а й аварійні відключення. Останніми днями у Києві відключення триваліші, ніж у решті регіонів.

Раніше Коваленко також попереджав, що через значний дефіцит електроенергії та підвищений попит критична інфраструктура в Україні може залишитись без світла.