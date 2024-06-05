Зеленський та Сунак обговорили посилення ППО та далекобійні спроможності України

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провели телефонну розмову, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зазначається, що основною темою розмови був Глобальний саміт миру, який відбудеться згодом у Швейцарії.

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Великобританія буде представлена на саміті на найвищому рівні" , – заявив Зеленський.

За даними ОП, президент і прем'єр-міністр говорили також про оборонну співпрацю.