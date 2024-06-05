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Зеленський та Сунак обговорили посилення ППО та далекобійні спроможності України
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провели телефонну розмову, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив Офіс президента України.
Зазначається, що основною темою розмови був Глобальний саміт миру, який відбудеться згодом у Швейцарії.
"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Великобританія буде представлена на саміті на найвищому рівні", – заявив Зеленський.
За даними ОП, президент і прем'єр-міністр говорили також про оборонну співпрацю.
"Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великобританії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей. Співрозмовники обмінялися думками щодо додаткових можливостей для спільних тренувальних місій та взаємосумісності сил оборони і безпеки України з НАТО", – ідеться в релізі.