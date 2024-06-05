ОП: Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по військових цілях на території РФ

Велика Британія дала дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії британською зброєю, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

У відомстві зазначили, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову.

Основну увагу лідери приділили підготовці до саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена ​​на саміті на найвищому рівні" , — зазначив Зеленський.

Президент України та прем'єр Британії торкнулися питань посилення української протиповітряної оборони та далекобійних можливостей.

"Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ" , — сказано в повідомленні ОП.

За словами глави держави, таке рішення Лондона завадить спробам РФ розширити війну та врятує життя людей.

Також однією із тем обговорень стали можливості для спільних тренувальних місій між Україною та Британією.

Як повідомлялось, 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Джо Байден дійсно дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по російській території.

В уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.

Також згоду на завдання ударів по території Росії дала Франція.