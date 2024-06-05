Путін пригрозив ударами по країнах, які постачають зброю Україні

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по "чутливих" об’єктах країн, що постачають зброю Україні, повідомляє Українська правда.

Про це вiн сказав під час зустрічі з представниками інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі ввечері 5 червня повідомляє ТАСС.

Російський лідер зазначив, що Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. Втім РФ начебто "думає над тим, що відповідь може бути асиметрична" на такі удари по Росії та постачання далекобійної зброї в Україну.

Він також фантазує, що США начебто повинні припинити поставляти Україні зброю і тоді "конфлікт закінчиться через два-три місяці".

Згадав він і про західних інструкторів, які, за словами Путіна, "зазнають втрат в Україні".