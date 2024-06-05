У ЄС здивовані поступкам України на майбутньому Саміті миру – джерело

Західні партнери України здивовані зміною позиції України, яка означає поступки на майбутньому Саміті миру у Швейцарії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.

У разі, якщо Київ схвалить рішення саміту в нинішньому вигляді, він дасть зелене світло на просування існуючих і появу нових планів, які точно будуть менше враховувати українські інтереси.

"Так, ми інвестували багато зусиль у вашу формулу миру. Але надалі ми не зможемо бути більшими українцями, ніж самі українці", – поділився з ЄП один із західних дипломатів, здивований такою зміною.

Варто зазначити, що йдеться про дипломата однієї з країн ЄС.

Україна пішла на поступки, щоб залучити якомога більшу кількість учасників саміту, але, як сказано у статті, є всі підстави вважати, що сама ідея будь-що провести саміт у 2024 році була помилковою.

Однак зараз від його проведення не відхреститися, адже у подію вкладено забагато зусиль.

"Але ми точно ще маємо право відмовитися від підсумкового документа саміту, який після усіх редагувань не видається прийнятним для України. Бо схвалення ТАКОГО підсумкового комюніке несе для нас величезні ризики", – йдеться у статті.