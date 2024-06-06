В Держдепі США не прогнозують ескалації через дозвіл Україні бити по РФ

Дозвіл Сполучених Штатів на удари з американської зброї по цілях на території Росії, покликаний краще захистити Україну та не призведе до ескалації бойових дій на фронті.﻿ Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Він офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден дозволив Збройним силам України завдавати удари з американської зброї по цілях на території РФ, але виключно вздовж державного кордону у Харківській області.

Він пояснив це тим, що війська агресора розміщують установки біля кордону й атакують Харків і додав, що українські військові мають право відповідати на ці атаки суто по військових цілях у цьому районі.

Міллер також зазначив, що у Білому домі не прогнозують ескалації бойових дій на фронті.

"Ми не вважаємо так" , - сказав він.

Речник Держдепартаменту підкреслив, що Росія є агресором у війні в Україні та що саме диктатор Володимир Путін постійно підвищує рівень ескалації.

"Росія стягує свою військову техніку аж до кордону та застосовує її для обстрілу цивільних цілей, і ми вважаємо доцільним, щоб Україна могла захиститися" , - сказав Міллер.

Він також додав, що Сполучені Штати продовжать вживати відповідних заходів у відповідь на те, що "зробив президент Путін, щоби дати можливість Україні захистити себе".

Дозвіл на атаки ЗСУ по території РФ

На початку травня російські війська перейшли державний кордон у Харківській області та розпочали наступальну операцію в напрямку Харкова. За кілька днів армія РФ окупувала кілька сіл та частково захопила місто Вовчанськ. Однак за кілька тижнів позиційних боїв, Сили оборони змогли зупинити та почали відтісняти росіян з міста.

Наступ супроводжувався масштабними обстрілами населених пунктів Харківської області та Харкова балістичними ракетами і керованими та фугасними авіабомбами з великими руйнуваннями і жертвами серед цивільних.

Україна звернулася до союзників з проханням надати дозвіл завдавати ударів західною зброєю по військових цілях на території Бєлгородської області та винищувачах, що запускають авіабомби.

Десять країн НАТО надали дозвіл на такі дії. США спочатку заявили про існування заборони на удари з американської зброї по РФ із початку вторгнення. Однак згодом Білий дім змінив своє рішення.

Наприкінці травня президент Джо Байден дозволив Збройним силам атакувати військові об'єкти на території Росії. Однак цей дозвіл не поширюється на балістичні ракети ATACMS.

У Білому домі не виключили, що можуть розширити географію дозволу на удари по Росії залежно від ситуації на полі бою.