ППО вночі збила 17 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 6 червня російські війська запустили по Україні "Шахеди". Протиповітряна оборона збила 17 безпілотників типу Shahed-131/136.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога (РФ), а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим).

"В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.