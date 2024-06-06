Зіткнення потягів у Чехії: серед пасажирів до України загиблих немає

Внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів у Чехії немає загиблих чи серйозно травмованих серед пасажирів, які їхали до Чопа.

Про це повідомляє﻿ "Укрзалізниця".

"При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що тримають контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками.

Також "Укрзалізниця" прогнозує затримку поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України.

Нагадаємо, уночі 6 червня біля станції Пардубіце у Чехії зіткнулися два потяги. За попередньою інформацією, троє людей загинули.