У Кабміні заявили про завершення першого етапу скринінгу законодавства на відповідність ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що першу фазу процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС вже завершено, повідомляє Європейська правда.

Стефанішина розповіла, що першу фазу скринінгу завершено та що у Київ прибула делегація Єврокомісії для координації подальшої роботи.

"Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу – понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства" , – зазначила Ольга Стефанішина.

Делегація Єврокомісії, що прибула в Україну, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку.

Під час першого дня консультацій – у середу – йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.

"Детально обговорили кожен з переговорних розділів, щодо яких відбувались роз’яснювальні сесії" , – розповіла віцепрем’єрка.

За інформацією видання, друга фаза скринінгу має початися після затвердження переговорної рамки, що, за позитивного сценарію, станеться до кінця червня.

Нагадаємо, переговорна рамка – документ, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ із країною-кандидатом. Її розробляє Єврокомісія паралельно зі "скринінгом" – вивченням законодавства України щодо рівня його відповідності праву ЄС.

Після її затвердження Радою ЄС відбувається перше засідання Міжурядової конференції, яке вважається офіційним початком переговорів про вступ.