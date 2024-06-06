В енергосистемі зберігається дефіцит, є знеструмлення через негоду – "Укренерго"

6 червня упродовж всієї доби в енергосистемі України зберігається дефіцит, запланований імпорт електрики. Понад 100 населених пунктів у п'яти областях знеструмлені через негоду.

Про це повідомляє﻿ НЕК "Укренерго".

Сьогодні ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Вчора, 5 червня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 16:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 25 851 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 649 МВт.

Через погодні умови на ранок знеструмлено понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 462 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технологічних причин є знеструмлення в Сумській області.