Рада ратифікувала план реформ для отримання 50 млрд євро допомоги від ЄС

Верховна Рада ратифікувала так званий Ukraine Facility Plan, у якому визначені зобов’язання з реформ на період до 2027 року, що є умовою для наступних траншів макрофінансової допомоги від ЄС загальним обсягом 50 млрд євро. Про це написали у своїх соцмережах низка народних депутатів, серед яких Ярослав Железняк, повідомляє Європейська правда.

Железняк повідомив, що угоду між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility ратифікували 320 голосами "за".

Це останній необхідний крок для того, щоб угода набула чинності.

Він також нагадав, що за орієнтовним планом виплат цих коштів у 2024 році Україна отримає 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд, у 2026 – 7,25 млрд, 2027 році – 2,5 млрд за принципом "спочатку дії, потім гроші".

Нагадаємо, 22 травня Україна та ЄС підписали рамкову угоду для фінансування в рамках інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.