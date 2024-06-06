Смерть чоловіка після відвідування ТЦК: розслідують навмисне вбивство

Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює почала розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного у ТЦК.

Про це повідомили﻿ в Офісі генерального прокурора.

До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації.

2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть.

Наразі встановлюються всі обставини події.