У Бєлгородській області РФ дрон поцілив у Грайворонську адміністрацію

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що будівлю адміністрації Грайворонського міського округу атакував дрон-камікадзе, повідомляє Українська правда.

"Безпілотник противника впав і здетонував у внутрішньому дворі. Постраждав співробітник адміністрації - Максим Михайлович Моісеєв, заступник начальника відділу транспорту і дорожнього господарства адміністрації Грайворонського міського округу. За попередньою інформацією, у чоловіка контузія. Колеги доправляють потерпілого до Грайворонської ЦРЛ" , – йдеться в повідомленні.

За його словами, у будівлі адміністрації та в котельні вибито вікна, також осколками посічено два автомобілі.

На місці працюють оперативні служби.