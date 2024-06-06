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У Бєлгородській області РФ дрон поцілив у Грайворонську адміністрацію

У Бєлгородській області РФ дрон поцілив у Грайворонську адміністрацію
Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що будівлю адміністрації Грайворонського міського округу атакував дрон-камікадзе, повідомляє Українська правда.

"Безпілотник противника впав і здетонував у внутрішньому дворі. Постраждав співробітник адміністрації - Максим Михайлович Моісеєв, заступник начальника відділу транспорту і дорожнього господарства адміністрації Грайворонського міського округу. За попередньою інформацією, у чоловіка контузія. Колеги доправляють потерпілого до Грайворонської ЦРЛ", – йдеться в повідомленні.

За його словами, у будівлі адміністрації та в котельні вибито вікна, також осколками посічено два автомобілі.

На місці працюють оперативні служби.

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