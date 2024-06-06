Україна очікує зняття блокування КПП на польському кордоні – ДПСУ

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що польські фермери блокують рух вантажівок тільки на пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" з боку Польщі. Очікується, що о 14:00 годині блокування мають припинити.﻿ Про це він сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Блокування руху продовжується на одному напрямку. Це напрямок з українського боку пункт пропуску "Рава - Руська", а з польського боку це напрямок пункту пропуску "Гребенне". Протестувальники знаходяться на певній відставні від кордону на автошляху, яким можна доїхати до кордону… Власне перешкоджають руху для вантажних транспортних засобів" , - сказав Демченко.

Він наголосив, що "на в’їзд в Польщу вони (польська сторона - ред.) взагалі не пропускають вантажівки".

"За минулу добу це нульовий показник. Тобто ні одна вантажівок з боку України в Польщу не заїхала. І польська сторона не приймає, зважаючи на дії блокувальників. В бік України певний рух відбувається. За минулу добу це близько 60 вантажівок заїхало на цьому напрямку на територію нашої країни. Ми, на щастя, не бачимо також і перешкод у русі для важливих для України вантажів, гуманітарної допомоги.

Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні, як це анонсувалося, яку інформацію ми мали від польських колег, що саме о 14 годині сьогодні ці дії мають припинитися" , - сказав речник Держприкордонслужби.

Також він зазначив, що вчора поширювалася інформація, "начебто протестувальники блокують напрямок руху "Медика-Шегині".