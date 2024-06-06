Україна очікує зняття блокування КПП на польському кордоні – ДПСУ
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що польські фермери блокують рух вантажівок тільки на пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" з боку Польщі. Очікується, що о 14:00 годині блокування мають припинити. Про це він сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Блокування руху продовжується на одному напрямку. Це напрямок з українського боку пункт пропуску "Рава - Руська", а з польського боку це напрямок пункту пропуску "Гребенне". Протестувальники знаходяться на певній відставні від кордону на автошляху, яким можна доїхати до кордону… Власне перешкоджають руху для вантажних транспортних засобів", - сказав Демченко.
Він наголосив, що "на в’їзд в Польщу вони (польська сторона - ред.) взагалі не пропускають вантажівки".
"За минулу добу це нульовий показник. Тобто ні одна вантажівок з боку України в Польщу не заїхала. І польська сторона не приймає, зважаючи на дії блокувальників. В бік України певний рух відбувається. За минулу добу це близько 60 вантажівок заїхало на цьому напрямку на територію нашої країни. Ми, на щастя, не бачимо також і перешкод у русі для важливих для України вантажів, гуманітарної допомоги.
Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні, як це анонсувалося, яку інформацію ми мали від польських колег, що саме о 14 годині сьогодні ці дії мають припинитися", - сказав речник Держприкордонслужби.
Також він зазначив, що вчора поширювалася інформація, "начебто протестувальники блокують напрямок руху "Медика-Шегині".
"Але по цьому напрямку, якщо говорити безпосередньо те, що ми бачимо по українському пункту пропуску, то польська сторона приймає вантажівки, які слідують від нас, і з території Польщі в бік України також прибувають вантажні транспортні засоби. І від польських прикордонників ми не отримували підтвердження тому, що на цьому напрямку відбувається блокування", - сказав Демченко.