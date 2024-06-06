Міноборони: Близько 15% військовозобовʼязаних оновили свої дані в "Резерв+"

Близько 15% військовозобовʼязаних вже встигли оновити дані через додаток "Резерв+". Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Цифра, яка сьогодні в нас є актуальною по "Резерву+" - це 1 млн 412 тисяч. Дійсно, ці люди віддали перевагу цифровому застосунку. Але завантажили його значно більше людей. Тобто ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але, можливо, трохи пізніше" , - заявив він.

Лазуткін додав, що у додатку були невеличкі технічні проблеми на початку.

"Але зараз ця процедура триває буквально кілька хвилин. Треба уточнити своє місце проживання, телефон, електронну пошту і таким чином виконати норму закону" , - заявив він.

Речник Міноборони додав, що у додатка "Резерв+" ще є великий потенціал.

"На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Є можливість у великої кількості людей оновити свої дані і таким чином виконати норму закону" , - заявив він.

За його словами, оновили свої дані у застосунку понад 18 тисяч українців за кордоном. Переважно це з таких країн: Польща, Чехія, Канада, Німеччина, США. Але загалом цей застосунок доступний для використання у понад 157 країнах.