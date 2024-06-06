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Окупанти намагаються розвинути наступ на Покровськ – ОСУВ "Хортиця"
Ситуація на Покровському напрямку, який став останнім часом одним із найгарячіших на фронті, говорить про те, що РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селидове. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.
"Основні зусилля російських військ зосереджуються певно на намаганні такому, щоб прорвати нашу оборону і розвинути наступ в напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже в районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога", - констатував він.
За словами спікера, зокрема, ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки.
"Ну і звісно після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку", - зазначив Волошин.
Ситуація на Покровському напрямку
Покровський напрямок на усій лінії бойових зіткнень залишається найгарячішим. За минулий тільки тиждень там відбулося майже 220 атак.
"І за минулу (добу, - ред) тільки 32, уже на ранок 4 атаки було відбито і 6 боєзіткнень ще тривають", - зазначив Волошин.
Додамо, що за даними Генштабу, російські загарбники продовжують тиснути і на Покровському напрямку не полишають спроб вклинитися в оборону ЗСУ тривають бої.