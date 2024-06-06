У Чехії назвали причину зіткнення потягів, внаслідок чого загинули українки

Причиною смертельної залізничної катастрофи у Чехії, внаслідок якої загинули дві громадянки України, стало те, що пасажирський експрес RegioJet проїхав на заборонний сигнал семафора. Про це заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка, повідомляє Європейська правда.

Наразі з’ясовується, що було причиною цього: технічна помилка чи людський фактор.

"Згідно з висновками перевірки, був пропущений сигнал у положенні, що забороняє проїзд швидкісного пасажирського поїзда" , – зазначив міністр.

За його словами, розслідуванням причин аварії займається залізнична інспекція.

Купка додав, що через аварію рух поїздів досі затримується.

Нагадаємо, пізно увечері 5 червня у центрі Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet 1021 з понад 300 пасажирами, що прямував з причепними вагонами до Чопа, і вантажного потяга ČD Cargo.

Внаслідок зіткнення поїздів загинули четверо людей, серед яких дві громадянки України.