Рада схвалила реформу дошкільної освіти: що зміниться

Народні депутати проголосували в другому читанні за законопроєкт, який дає старт глобальній реформі дошкільної освіти﻿. Про це заявили народні депутати Ірина Геращенко ("Євросолідарність") та Володимир Воронов ("Слуга народу"), повідомляє Ділова столиця.

Закон №8033 підтримали 299 парламентарів з усіх фракцій.

Як ідеться в пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства у сфері дошкільної освіти та передбачає:

нові засади державної політики у сфері дошкільної освіти;

розширення можливостей та гарантій для здобуття дошкільної освіти усіх дітей з урахуванням потреб та здібностей, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, дітей внутрішньо переміщених родин;

запровадження реальної дерегуляції та демократизації в системі освіти;

нові підходи до трудових відносин в закладах дошкільної освіти та нові гарантії для педагогічних працівників;

формування системи економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;

врахування потенціалу приватної освіти;

створення мотивації для інвестування в освіту;

розвиток безпечного освітнього середовища, зокрема забезпечення цивільного захисту.

Воронов, який є одним з ініціаторів закону, раніше зазначав, що документом пропонується чітко визначити форми здобуття дошкільної освіти, форми дитячих садочків, педагогічну підтримку батьків та ще низку змін. Закон має забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до закладів освіти, зміняться й умови роботи педпрацівників.

За словами депутата, форми дитячих садочків можуть бути сімейні (свої діти та діти друзів чи сусідів), мобільні для дітей з віддалених населених пунктів, "школа супергероїв" для дітей на стаціонарному лікуванні та центри педагогічного партнерства для дітей, які від народження перебувають разом із батьками.

А ще діятимуть різні форми здобуття дошкільної освіти: дистанційна, педагогічний патронаж (педагоги навчають дітей у домашніх умовах) та мережева, коли дитина навчається у різних дитсадочках одночасно.

Водночас освітня експертка Марина Столяр відзначала, що закон несе низку загроз. Зокрема, відкриває садочкам право надавати медичні послуги без отримання відповідної ліцензії, може створити додаткове навантаження на вихователів, загрожуватиме прозорому приватному сектору дошкільної освіти та чіткості законодавчого регулювання.