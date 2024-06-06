У Польщі семеро осіб дістали тюремні вироки за вбивство українця

Семеро осіб, у тому числі колишні поліцейські та лікарка, звинувачені після смерті громадянина України у Вроцлавському центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння, були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 1,5 до 5 років, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF24.

Суд визнав підсудних винними у вбивстві з необережності 25-річного Дмитра Никифоренка шляхом побиття та насильницького притискання, а у випадку з лікарем – у нереагуванні на застосування до українця таких заходів примусу.

Найсуворіші покарання – п'ять років позбавлення волі – суд виніс двом вже колишнім співробітникам поліції. Інших двох колишніх офіцерів, лікарку і двох співробітників Вроцлавського центру допомоги особам, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння, було засуджено до тюремного ув'язнення на терміни від 1,5 до 4 років.

Дві співробітниці витверезника були виправдані.

Колишнім співробітникам поліції також заборонили займатися професійною діяльністю на строк від 4 до 10 років. Засуджені санітари витверезника не зможуть працювати на цій посаді протягом восьми років і трьох років, а лікарка – протягом п'яти років.

Засуджені також повинні виплатити батькам і нареченій загиблого по 200 000 злотих (близько 50 тисяч євро).

Батько Дмитра Никифоренка після оголошення вироку заявив, що його сина вбили, а підсудні мають бути засуджені за вбивство.

"Це має бути покарання у вигляді 25 років позбавлення волі", – сказав він.

Трагедія сталася 30 липня 2021 року. Після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано.

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що очікує на найсуворіше покарання польських поліцейських, причетних до смерті Никифоренка.