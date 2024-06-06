Опитування: кияни все менше підтримують діяльність Кличка як мера

За результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг" підтримка киянами Віталія Кличка впала за рік. 21 % опитаних повністю не схвалює діяльність Кличка як мера, повідомляє Українська правда.

Про це говорять результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведеного з 13 квітня по 14 травня 2024

За результатами опитування, 21% киян незадоволені діями мера міста. 8 % навпаки, повністю схвалюють діяльність Кличка.

Також, як свідчить інфографіка, оприлюднена соціологами, 35% респондентів відповіли, що "скоріше схвалюють" діяльність мера, а 25% — "скоріше не схвалюють". 12% мешканців столиці зазначили, що їм складно відповісти.

Загалом, порівнюючи результати соціологічного опитування за 2023 та 2024 роки, підтримка киянами Віталія Кличка знизилась до коефіцієнта 1,3.

Довідково: Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження відбулося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження).

Опитування тривало з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома в респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені за статтю та віком.

Для забезпечення репрезентативності вибірки, було опитано по 800 респондентів в кожному місті незалежно від чисельності населення. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

Через різницю в кількості міст, що брали участь в опитуванні, а також зміни у складі населення внаслідок війни, порівняння тенденцій слід трактувати з обережністю.