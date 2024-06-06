На Донеччині оголосили евакуацію дітей з Лиману та низки сіл

Влада ухвалила рішення про проведення евакуації всіх дітей із міста Лиман у Донецькій області та ще низки сіл у регіоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їх батьками або іншими законними представниками з міста Лиман" , - написав чиновник.

За його словами, евакуація також стосується і сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки, села Прогрес Гродівської громади, а також селища Зоря Іллінівської громади.

"Евакуація проводиться протягом 60 діб з дати погодження рішення з органами військового командування та Координаційним штабом" , - пояснив Філашкін.

Детальніше про евакуацію і про те, як на неї записатися, можна прочитати перейшовши за посиланням.

Евакуація дітей

У зоні бойових дій досі залишаються сотні дітей і причиною цього є небажання батьків евакуюватися в безпечніші регіони України.

Тому влада періодично оголошує про наміри щодо евакуації дітей у низці регіонів. Нещодавно стало відомо про те, що в Харківській області погодили примусову евакуацію дітей із чотирьох прифронтових районів.