Президент Латвії назвав складові повної перемоги України у війні

Латвійський президент Едгарс Ринкевичс вважає, що перемога України має ґрунтуватись на українській "формулі миру" та передбачати членство країни в Європейському Союзі та НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на безпековому форумі Riga StratCom Dialogue у Ризі, відповідаючи на запитання головної редакторки "УП" Севгіль Мусаєвої.

Мусаєва спитала президента Латвії, що саме він має на увазі під перемогою України, про яку згадував у своєму виступі на форумі.

"У мене дуже проста відповідь на ваше запитання. Ми підтримуємо "формулу миру" президента Зеленського. Це перше", – зазначив Ринкевичс.

"Друге – Україна має стати членом ЄС і членом НАТО. Ось що для нас означатиме повна перемога України в цій війні", – додав він.

Раніше "ЄП" повідомляла, що західні партнери Києва здивовані зміною позиції України, яка пішла на поступки щодо рішення на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

В МЗС заперечили поступки інтересами України.