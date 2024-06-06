У Мінекономіки хочуть навчати жінок професіям, які вважалися "чоловічими"

Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку хочуть розробляти та втілювати програми підтримки українського бізнесу задля відновлення енергетичного сектору та перекваліфікації працівників на більш потрібні професії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Підтримку бізнесу обговорювали на зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Як розповіла Свириденко, на сьогодні для української економіки є два критично важливі виклики — це енергетичні проблеми та нестача робочої сили.

"Через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає, як бізнес, так і прості громадяни. Обидві ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб. Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування" , — сказала міністерка, додавши, що сподівається на підтримку ЄБРР.

Ще одним важливим, за словами Юлії Свириденко, стала мобілізація фахівців до лав ЗСУ.

"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. Першою чергою йдеться про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів — такі зараз реалії ринку праці" , — каже посадовиця.

Як зазначається, ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації — як з боку держави, так і з боку українського бізнесу.

Як повiдомлялось, в Україні складно знайти роботу фахівцям, у сфері яких була проведена комп'ютеризація.