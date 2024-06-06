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"Укренерго" вводить аварійні відключення світла у Києві та 12 областях
В Києві та 12 областях України запроваджуються аварійні відключення електропостачання, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє "Укренерго".
"У зв'язку з перевищенням лімітів споживання "Укренерго" вимушено застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів", — йдеться в повідомленні.
Аварійні відключення вводяться в Києві та наступних областях: Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Харківська.
Також можливі перерви в енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури.