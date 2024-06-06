ЗМІ: Росія планує військові навчання біля кордонів США у Карибському морі

Росія планує військові навчання біля кордонів Сполучених штатів Америки у Карибському морі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними джерел АР в адміністрації США, група кораблів і допоміжних суден РФ, як планують, візьме участь у навчаннях і, можливо, зайде до портів Венесуели й Куби. Співрозмовники агентства назвали активність росіян "помітною, але не такою, що викликає занепокоєння".

Автори матеріалу зазначають, що про навчання стало відомо на тлі заяв нелегітимного президента РФ Володимира Путіна щодо можливості "асиметричних кроків" Москви в інших країнах світу у відповідь на дозвіл президента США Джо Байдена Україні бити американською зброєю по цілях у Росії.

Своєю чергою, співрозмовник Reuters серед чиновників у США заявив, що дії Кремля безпосередньо пов'язані з допомогою Вашингтона Києву. РФ хоче продемонструвати, що вона "досі здатна на певний рівень демонстрації глобальної сили", сказав він.