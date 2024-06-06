SpaceX успішно запустила на орбіту космічний корабель Starship

Аерокосмічна компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX провела четвертий запуск космічного корабля Starship, який у майбутньому має доставляти людей на Місяць і Марс, повідомляє Ділова столиця.

Про це говорить трансляція польоту на сторінці SpaceX у соціальній мережі X.

Starship — це надважка ракета висотою близько 120 метрів. Вона складається з двох частин: першого ступеня — прискорювача (ракети-носія) Super Heavy та другого — самого космічного корабля Starship.

Ракету-носій Starship запустили з майданчика Starbase (Бока Чіка, штат Техас) о 15:50 за київським часом 6 червня.

Під час цього польоту SpaceX перевіряла не сам вихід корабля на орбіту, а етапи посадки на воду Super Heavy і самого Starship. Через 15 хвилин польоту Super Heavy вдало приводнилась у Мексиканській затоці, а Starship — в Індійському океані.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Вперше SpaceX успішно повернула на Землю обидва ступені. Це значно наближає компанію до головної мети — зробити Starship багаторазовим кораблем.

Нагадаємо, перший тестовий запуск Starship на ракеті-носії Super Heavy відбувся у квітні 2023 року. Під час відділення ступенів сталися неполадки, тож політ вимушено завершили. Другий запуск відбувся в листопаді 2023 року й тривав довше за перший. Тоді перший ступінь успішно відʼєднався від другого, але звʼязок з космічним кораблем несподівано перервався. Корабель вибухнув — спрацювала система самоліквідації.

Третій запуск був більш вдалим — 14 березня 2024 корабель досяг космосу. Запуск і політ пройшли за планом — Starship після старту зі штату Техас відʼєднався від надважкої ракети Super Heavy, вимкнув і ввімкнув двигун у польоті, досяг Індійського океану і пройшов атмосферу на гіперзвукових швидкостях. Перед приводненням Starship втратив звʼязок і впав в океан. Увесь політ тривав близько 50 хвилин. Для SpaceX це був дуже вдалий тест, оскільки політ майже на всіх етапах пішов за планом.