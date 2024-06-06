Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей

Україна повернула з тимчасово окупованих росіянами територій ще трьох дітей, одна з них - сирота, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника благодійної організації Save Ukraine Миколи Кулеби.

"Наша команда успішно завершила чергову операцію з евакуації дітей з окупованих територій. Цього разу ми врятували трьох дітей, серед яких одна - позбавлена батьківського піклування", - повідомив Кулеба.

За його словами, загалом команді Save Ukraine вдалося повернути 359 українських дітей. Водночас керівник організації зазначив, що цього разу місія була особливо складною.

"Родинам довелося пройти низку блокпостів, на кожному з яких - ретельна перевірка документів. Однак, навіть такі моменти не перешкодили, і ми зробили все можливе, щоб допомогти дітям виїхати на підконтрольну територію Україні. Усі ці труднощі однозначно варті дитячих посмішок, які зʼявляються щоразу, коли врятовані діти бачать наш рідний синьо-жовтий прапор", - розповів Кулеба.

Депортація та повернення українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни масово депортують українських дітей до Білорусі, РФ та в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.

Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі МКС ордера на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Зазначимо, що Україні вдається повертати дітей додому.

Зокрема, у квітні Катар допоміг Україні повернути додому чотири групи дітей.

Також нещодавно Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще 13 дітей разом з родинами.

А днями Україна повернула з тимчасово окупованих росіянами територій ще шістьох дітей, троє із них - напівсироти.