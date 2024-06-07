Зеленський наступного тижня відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі – ЗМІ

Наступного тижня президент Зеленський прибуде з візитом у Німеччину. У вівторок і середу в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України.﻿ Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Українська правда.

У вівторок Зеленський вирушить до Берліна, де, як очікується, виступить з промовою в Бундестазі.

Конференція з питань відновлення України, організована Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, відбудеться у вівторок та середу наступного тижня.

Німецьке видання підкреслило, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, він вперше особисто виступить у Бундестазі. Для цього депутати мали б зібратися на спеціальне засідання.

Нагадаємо, 6 червня Зеленський разом із дружиною Оленою прибув на пляж Омаха-біч, де відбудеться церемонія відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

7 червня Зеленського чекають у Парижі.

Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.

У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.

Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.