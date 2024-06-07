Польські фермери розблокували пункт КПП "Гребенне" – "Рава-Руська"

Польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне" - "Рава-Руська".﻿﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі" , – сказав речник.

Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України проїхали близько 60 ваговозів.