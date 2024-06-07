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Росія за добу втратила майже 1100 військових і 64 артсистеми – Генштаб

Росія за добу втратила майже 1100 військових і 64 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за минулу добу в ході війни проти України приблизно 1080 військових, 64 артсистеми, 40 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 516 080 (+1 080) осіб,
  • танків − 7 834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 15 096 (+20) од,
  • артилерійських систем − 13 497 (+64) од,
  • РСЗВ − 1 095 (+0) од,
  • засобів ППО − 833 (+2) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 886 (+40) од,
  • крилатих ракет − 2 270 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+1) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 18 416 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 2 238 (+8) од.

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