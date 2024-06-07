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Росія за добу втратила майже 1100 військових і 64 артсистеми – Генштаб
Росія втратила за минулу добу в ході війни проти України приблизно 1080 військових, 64 артсистеми, 40 безпілотників та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 516 080 (+1 080) осіб,
- танків − 7 834 (+6) од,
- бойових броньованих машин − 15 096 (+20) од,
- артилерійських систем − 13 497 (+64) од,
- РСЗВ − 1 095 (+0) од,
- засобів ППО − 833 (+2) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 886 (+40) од,
- крилатих ракет − 2 270 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 416 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 238 (+8) од.