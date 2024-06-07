Росія за добу втратила майже 1100 військових і 64 артсистеми – Генштаб

Росія втратила за минулу добу в ході війни проти України приблизно 1080 військових, 64 артсистеми, 40 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали: