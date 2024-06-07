У Криму пошкодили дві радіолокаційні станції військ РФ – Astra
Дві станції радіолокації пошкоджені в результаті нічної атаки в Криму, також поранений військовослужбовець.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на в екстрених службах окупованого півострова.
Дві РЛС незначно пошкоджено внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину у селі Мисове у Ленінському районі Криму. Поранення отримав один військовослужбовець ЗС РФ.
Раніше в Міноборони РФ прозвітували, що за ніч над Кримом збили 11 безпілотників.