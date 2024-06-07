Німецький Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів, зокрема для України

Бюджетний комітет нижньої палати парламенту Німеччини Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів.﻿ Про це заявили у міністерстві оборони ФРН, повідомляє Європейська правда.

Це рішення має дозволити продовжити надання Україні необхідних боєприпасів, а також поповнити німецькі запаси, йдеться в повідомленні.

"Наразі з однією з німецьких оборонних компаній узгоджено виробництво й постачання тисяч снарядів для надання подальшої підтримки Україні та поповнення власних запасів боєприпасів", – зазначає відомство.

Ці боєприпаси в першу чергу призначені для самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 22 одиниці яких Німеччина надала Україні.

У Міноборони вказують, що на ці потреби виділять 880 млн євро, на які підуть кошти зі спеціального фонду Бундесверу та оборонного бюджету.

Бюджетний комітет також схвалив внесення змін до рамкової угоди з оборонним підрядником, яка дозволяє приєднатися до неї іншим країнам.