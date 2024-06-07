У Києві затримали ексдепутатку Ради за підробку довідок про інвалідність

Правоохоронці викрили незаконний бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: про підозру повідомлено колишній народній депутатці та 5 її спільникам, повідомляє Українська правда.

За даними джерел видання, йдеться про нардепку 8 скликання Верховної Ради від "Самопомочі" Ірину Сисоєнко.

За даними слідства колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини організувала виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

До схеми були залучені також працівники медустанови, лікарі та посередники з Львівщини.

Двоє посередників підшукували шахтарів, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак, не могли цього зробити через бюрократію. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по 3-4 тисячі доларів США.

За гроші фіктивне проходження медичного огляду займало лише 1-2 дні, хоча за документами цей процес тривав два тижні. Залучені до схеми медзаклади оформляли необхідну документацію без обстеження пацієнтів, отримуючи при цьому свою частину грошей.

Після цього медичні документи пацієнтів відправлялись до Києва, до державної медичної установи, працівники якої за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хронічного професійного захворювання та направляли таких осіб на МСЕК для прийняття рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності.

В свою чергу, зібрані з пацієнтів гроші щомісячно разом зі списками осіб, від яких вони отримані, надавались керівництву медустанови і в подальшому розподілялися між учасниками схеми.

У ході досудового розслідування задокументовано факт неодноразової передачі грошей посередником організаторці, яка працює заступником директора медустанови. Під час останньої передачі грошей в розмірі 32 тисячі доларів США посередника та екснардепку затримали.