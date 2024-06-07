Єврокомісія дала позитивну оцінку реформ України – журналіст

Єврокомісія надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

Це означає, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин, тому Єврокомісія рекомендує починати з Києвом переговори про вступ.

Як відомо, ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що Угорщина висловлюватиме незгоду щодо прогресу України, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються.