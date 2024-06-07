Президент Аргентини Мілей не відвідає Саміт миру у Швейцарії – ЗМІ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей найімовірніше не відвідає Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, оскільки хоче бути у своїй країні під час національних свят. Про це пише видання La Nacion, повідомляє Укрінформ.

Президент Хав'єр Мілей вирішив скоротити свою десятиденну поїздку до Європи, яка мала розпочатися наступної середи, повідомили виданню "високопосадові джерела".

"Президент (Мілей – ред.) не буде присутнім на Саміті миру 15-16 числа цього місяця, який відбудеться у Швейцарії і на який його запросив президент України Володимир Зеленський" , – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Мілей вирушить до Європи 12-15 червня на зустріч лідерів країн "Групи семи", повернеться до Аргентини, а потім повернеться до Європи 22-24 червня для участі в окремих заходах.

"Зміна планів пов'язана з тим, що президент хоче бути в Аргентині на національні свята 17 та 20 червня, тому він повернеться (до Аргентини) 15-го числа та повернеться в Європу 22-го, щоб завершити своє турне" , – йдеться у повідомленні.

17 червня у Аргентині відзначають національний день латиноамериканської свободи, а 20-го –День прапора.

Водночас Мілей скасував зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, яка була запланована на 19 червня.