У ЄС підтвердили позитивну оцінку реформ України: це потрібно для переговорів

Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС. Про це на брифінгу сказала речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, повідомляє Європейська правда.

За її словами, Єврокомісія може підтвердити, що Україна виконала вимоги щодо проведення реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

"Ми вважаємо, що всі кроки були виконані обома країнами... Тепер справа за державами-членами – продовжити дискусію щодо наступних кроків. Саме їм належить ухвалити рамки переговорів" , – зазначила вона.

Пісонеро вказала, що таким чином Київ досяг необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Як відомо, ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.