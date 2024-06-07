США не вважають ситуацію на фронті в Україні "стратегічною небезпекою" – Білий дім

Сполучені Штати не вважають захоплення Росією додаткових територій у Харківській області в результаті нещодавнього наступу стратегічно важливими з погляду загального перебігу війни в Україні. Українські захисники фактично зупинили цей наступ, сказав високий представник адміністрації Байдена, повідомляє Голос Америки.

Відтак головна задача наразі полягає у тому, щоб США та їхні союзники доправляли необхідну військову допомогу в Україну якомога скоріше, сказав Джонатан Файнер, заступник радника з національної безпеки США, виступаючи 6-го червня на події у Вашингтоні.

“Я вважаю, що, ймовірно, є надмірна частка негативу та песимізму щодо того, скільки насправді досягла Росія у своєму власному наступі на північ від Харкова” , – зазначив Файнер під час конференції з національної безпеки 2024 року під назвою “Високі ставки”, зорганізованій Центром нової американської безпеки.

“Росії вдалося захопити вузьку смугу території в основному вздовж свого кордону, яку ми не вважаємо – і я не думаю, що Україна вважає – стратегічно важливою з погляду загальної траєкторії війни. Вони вклали величезні ресурси в спроби захопити цю територію, вони заплатили за це величезну ціну” , – додав посадовець.

Завдяки надходженню нової військової допомоги США, попри її несвоєчасність, а також внаслідок зміни політики щодо невикористання американської зброї для ударів по Росії, українським військам вдалося зупинити цей наступ росіян.

“І їх, в основному, на цьому етапі стримала, зупинила українська армія, знаєте, всього за кілька кілометрів від кордону з Росією” , – додав Файнер.

“Тож я не думаю, що ми розглядаємо це як період стратегічної небезпеки, попри всі складності зараз на полі бою. І я думаю, що наша робота зараз полягає в тому, щоб ресурси, які ми отримали, і які надають інші країни в коаліції, якнайшвидше надходили в Україну” , – додав він.

Відтак результат війни в Україні буде принаймні частково визначений не конкретним перебігом боїв, а роботою військово-промислового комплексу ворогуючих сторін та їхніх союзників.

Файнер наголосив, що найбільш необхідними на даному етапі війни є засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

“Тож це буде змагання, яке відбуватиметься на полі бою. Це також буде змагання, яке відбудеться на наших фабриках, на фабриках у Європі, на фабриках в Україні, де ми запускаємо спільне виробництво” , – додав він.